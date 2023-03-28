Esenyurt'ta park yeri kavgasında 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Sultaniye Mahallesi 807. Sokak'ta komşu iki grup arasında araç park yeri yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 2'si bıçakla olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, çevik kuvvet ekipleri bölgede tedbir amaçlı bir süre nöbet tuttu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

