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Esenyurt’ta satırlı kiracı kavgası kamerada

27.10.2023 08:04 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta anlaşmazlık yaşadığı emlakçısıyla tartışan kiracı, emlakçıya sokak ortasında satırla saldırdı.

Kavgada iki kişi de yaralanırken yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki sitede çalışan emlakçı, ev sahiplerinden birini arayarak kiracılarını evden çıkarmalarını ve yüksek miktara ücret verecek başka kişilere kiralamalarını istedi. Olayla ilgili sinirlenen kiracı, emlakçının ofisine gittikten sonra ikili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma büyürken eline satır alan şahıs, emlakçıya saldırmaya başladı. Taraflar arasında kavga sürerken çevredeki site sakinleri ikiliye güçlükle müdahale etti. Kavgada iki taraf da yaralanırken yaşanan o dehşet anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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Esenyurt

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