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Esenyurt’ta silahlı kavga: 1 ölü

31.10.2023 07:44 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta bulunan bir otoparkta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Esenyurt’ta silahlı kavga: 1 ölü

Olay, saat 19.30 civarında Esenyurt Halide Edip Adıvar Caddesinde yer alan bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, otopark sahibinin de arasında bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Şüpheliler Murat Aydemir ve C.Ş yi silahla vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydemir’in olay yerinde yapılan müdahalesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. C.Ş ise tedavisi yapılmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.

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Esenyurt

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