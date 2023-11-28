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Esenyurt’ta sokak ortasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti

28.11.2023 07:24 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta kimliği belirsiz bir şahıs tarafından sokak ortasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Esenyurt’ta sokak ortasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi 374. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, sokakta gördüğü İbrahim Y.’ye silahla ateş açtı. Henüz nedeni bilinmeyen saldırıda ağır yaralanan İbrahim Y. yere yığılırken, silahlı saldırgan kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Y., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, emniyet güçlerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt’ta sokak ortasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti

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