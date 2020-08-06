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Esenyurt’ta zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.08.2020 13:22 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Esenyurt’ta bulunan işletmelerde korona virüs denetimi yapıldı.Yeni tip korona virüs(Covid-19) vak’alarının yeniden artmasıyla İçişleri Bakanlığı’nın seferberliğiyle başlatılan korona virüs denetimleri tüm illerde gerçekleştiriliyor.

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Esenyurt’ta bulunan işletmelerde korona virüs denetimi yapıldı.
Yeni tip korona virüs(Covid-19) vak’alarının yeniden artmasıyla İçişleri Bakanlığı’nın seferberliğiyle başlatılan korona virüs denetimleri tüm illerde gerçekleştiriliyor. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de başlatılan denetimlere destek vererek ilçede bulunan işletmelerde denetim yaptı. Ekipler dükkan dükkan gezerek korona virüs ile ilgili dezenfektan, maske, sosyal mesafe ve korona virüse karşı 14 kural afişleri gibi gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etti. Zabıta ekipleri eksiklikleri bulunan işletmelere en kısa sürede eksikliklerini gidermesi uyarılarını yaptı. İşletmelerin ise genel olarak gerekli önlemlere uydukları görüldü.

“Denetimler önemli, pandemi de herkesin dikkat etmesi gerekiyor”
Kurallara uymaya çalıştığını söyleyen bir kafenin işletme müdürü Eren Özgenç, “Ateş ölçerimiz ile her giren çıkanın ateşini ölçüyoruz. Masaları kalkan müşteriler sonrası dezenfekte ediyoruz. Müşteri oturmadan önce tekrar dezenfekte ediyoruz. Personellerimizde maske ve eldiven kullanıyoruz. Elimizden geldiği kadar kurallara uymaya çalışıyoruz. 1-2 tane sosyal mesafe yazısı daha koymamız gerekiyormuş. Camlarda 14 kuralı afişini daha da artırmamız gerekiyormuş. Onları da hemen uygulamaya geçeceğiz. Denetimler önemli. Pandemi de herkesin dikkat etmesi gerekiyor“ diye konuştu.

“Denetimlerden memnunum”
İşletmelerinde gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Selçuk Varlı “İnsanlar sosyal mesafe kuralını bayağı bir aştılar. Biz de şu anda zor zamanlar geçiyoruz ama bu kurallara uymak için elimizden geldiğince müşterilerimizi uyararak önlemimizi almaya çalışıyoruz. Şu anda işletmemizde sosyal mesafe kuralları içerisinde masalarımızın mesafesi, maske kullanımı ve girişlerde ateş ölçümü ile önlemlerimizi alıyoruz. Denetimlerden memnunum“ dedi.

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