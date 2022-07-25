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Esenyurt'taki silahlı kavgada bir kişi öldü

25.07.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'taki bir iş yerinde husumetli iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine dün akşam saatlerinde gelen Serdar A. (36), imam nikahlı karısının eski eşi olan ve aralarında husumet bulunan Mustafa Serdar K. (39) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iş yerinde bulunan ve kavgaya dahil olan Ejder K. (45), üzerindeki silahla Serdar A'yı bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, silahı kullanan Ejder K'nin yanı sıra kavgaya karışan Mustafa Serdar K, Semih K. (21) ve Güven Ç'yi (19) gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Serdar A, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 ruhsatsız tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Esenyurt silahlı kavga

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