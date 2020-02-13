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Esenyurt’tan deprem bölgesine gönül köprüsü kuruldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.02.2020 17:16 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi’nin, Elazığ ve Malatya’da yaşanan depreminin yaralarını sarmak için, ilçe genelinde başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemeleri, tırlara yüklenerek bölgeye gönderildi.Esenyurt Belediyesi koordinasyonuyla depremin hemen ardından Esenyurt Kent Konseyi, Kızılay Esenyurt Şubesi, İl Dernekler Birliği, Elazığ Dernekleri, Esenyurt Malatyalılar Derneği ve Esenyurt Muhtarlar Derneği’nden oluşan kriz masası kuruldu.

Esenyurt Belediyesi’nin, Elazığ ve Malatya’da yaşanan depreminin yaralarını sarmak için, ilçe genelinde başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemeleri, tırlara yüklenerek bölgeye gönderildi.
Esenyurt Belediyesi koordinasyonuyla depremin hemen ardından Esenyurt Kent Konseyi, Kızılay Esenyurt Şubesi, İl Dernekler Birliği, Elazığ Dernekleri, Esenyurt Malatyalılar Derneği ve Esenyurt Muhtarlar Derneği’nden oluşan kriz masası kuruldu. Deprem bölgesine acil yardım ve ekiplerin gönderilmesi için çalışmalara başlandı. Bölgenin iklim koşulları dikkate alınarak yapılan yardım çağrısına Esenyurt halkı duyarsız kalmadı. Elazığlı ve Malatyalı kardeşleri için battaniye, kuru gıda ve kışlık giysi yardımında bulunan vatandaşların yardımları, ekipler tarafından Esenyurt Belediyesi eski hizmet binasında toplanıp, Elazığ ve Malatya’ya ulaştırılmak üzere ayrıştırılarak kolilere yerleştirildi. Toplanan yardımlar, Esenyurt Belediyesi Sivil Savunma Ekipleri ve Sosyal Yardım İşleri ekipleriyle birlikte depremzedelere gönderilmek üzere tırlara yüklenerek yola çıktı.

“Elazığ ve Malatya’ya iki tır malzeme gönderiyoruz”
Bölgeye götürülecek yardımları ekiplerle birlikte tırlara yükleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Esenyurt halkı, belediye çalışanları ve dernekler ilk günden itibaren o bölge için neler yapabiliriz diye çalıştılar. Bu yapıda hem yapılan yardımlar sağlıklı bir şekilde oraya gitsin. Hem de oradaki gerçek ihtiyaçları karşılayabilelim diye sürekli takip ettiler. Kış uzun, doğu bölgesindeki hava şartları da olumsuz, biz bu işin uzun süreceğini biliyorduk. O yüzden gözlemledik ve özellikle köylerde eksikliklerin olduğunu tespit ettik ve ekiplerimizin organizasyonuyla bugün Elazığ ve Malatya’ya iki tır malzeme gönderiyoruz” dedi.

“Esenyurt kardeşlerini unutmadı”
Yardımların, gıda malzemesi, giysi, ısıtıcı, battaniye, hijyen ürünlerinden oluştuğunu belirten Başkan Bozkurt,“Arkadaşlarımız da bölgeye giderek yardımların dağıtılmasına eşlik edecek ve orası için daha neler yapabiliriz ona bakacaklar. İlk günlerde herkes gidiyor yardımda bulunuyor ama sonrasında genellikle sorunlar büyüyor. O yüzden arkadaşlarımız ve meclis üyelerimiz de bunu takip ediyorlar. Yani Esenyurt Belediyesi’nin organları, dernekleri ve halkı kardeşlerini unutmadı, bundan sonra da unutmayacaklar. Çalışmalarımız devam edecek. O bölgeleri yine izleyeceğiz, ihtiyaçlara göre yardımlar buradan tedarik edilip bölgeye gönderilecek” diye konuştu.

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