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Esenyurt’un yeni arama kurtarma ekipleri eğitimlere başladı

11.05.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, olağanüstü çaba gösteren Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK)’ın yeni gönüllü üyeleri eğitimlere başladı.

Muhtemel bir İstanbul depremi hazırlıkları için oluşturulan ekip, aldıkları temel afet bilinci eğitimin ardından AFAD’ın uygulamalı arama kurtarma eğitimlerine katılacak.

Doğal afetlere müdahale etmek amacıyla Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından kurulan Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK)’ın yeni gönüllüleri eğitimlerine başladı. Arama ve kurtarma personellerinin sayısını artırmak amacıyla verilen eğitimlerde belediyede görev yapan sağlıkçılar ve teknik personellerde yer alıyor. Kentsel ve hafif arama kurtarma konularında teorik eğitimini tamamlayan ekipler, ardından AFAD’ın uygulamalı olarak vereceği eğitimlere katılacak. Eğitim sonunda, AFAD tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar, Türkiye genelinde meydana gelen muhtemel doğal afetlerde de görev alabilecek.

“ADAYLARIMIZI AFAD EĞİTİMLERİNE HAZIRLIYORUZ”

Eğitimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten ESAK Amiri Zekeriya Coşkun, “Başkanımızın talimatı ile şu an üçüncü grubumuzu oluşturduk. Medya iletişimi, psikoteknik, stres yönetimi gibi eğitimler ile adaylarımızı AFAD eğitimlerine hazırlıyoruz. Bu eğitimleri bitirdikten sonra, 29 Mayıs’ta uygulamalı eğitimlerimiz başlayacak. Ardından gruplar akredite olacak ve yeni arama kurtarma ekiplerimiz profesyonel anlamda hazır hale gelecek” dedi.

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