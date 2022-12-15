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Eser Yenenler yeni imajını paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

15.12.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Berfu Yenenler ile 'Çift Terapisi' adında bir stand up gösterisi gerçekleştiren Eser Yenenler yeni imajıyla dikkat çekti. Eser Yenenler'in son haline sosyal medyada yorum yağdı.

Eser Yenenler yeni imajını paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

Bir süredir Çok Güzel Hareketler Bunlar programı dışında herhangi bir projede yer almayan Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler ile kolları sıvadı. 'Çift Terapisi' adını verdiği gösteride eşiyle sahneye çıkan Eser Yenenler, saçlarını kısacık kestirdi. Yenenler'in değişimine takipçileri kayıtsız kalamadı.

Eser Yenenler yeni imajını paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

Eser Yenenler'e ''Kısa saçla karizma olmuşsun, böyle devam'', ''Bu saçla resmen gençleştin'' ve ''Bu stilden vazgeçme'' gibi yorumlar yapıldı.

Eser Yenenler yeni imajını paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

Bazı takipçileri ise kısa saçın, Eser Yenenler'e agresif bir hava kattığını söyledi.

Eser Yenenler yeni imajını paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

2019'da Berfu Yenenler ile evlenen Eser Yenenler iki erkek çocuğu babası.

Eser Yenenler yeni imajını paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

Sık sık kilo verememekten şikayet eden Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler ile yer aldığı esprili paylaşımlarla zaman zaman eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

Eser Yenenler yeni imajını paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

Eser Yenenler yeni imajını paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı


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Berfu Yenenler Eser Yenenler

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