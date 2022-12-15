Eser Yenenler yeni imajını paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

Bir süredir Çok Güzel Hareketler Bunlar programı dışında herhangi bir projede yer almayan Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler ile kolları sıvadı. 'Çift Terapisi' adını verdiği gösteride eşiyle sahneye çıkan Eser Yenenler, saçlarını kısacık kestirdi. Yenenler'in değişimine takipçileri kayıtsız kalamadı.

Eser Yenenler'e ''Kısa saçla karizma olmuşsun, böyle devam'', ''Bu saçla resmen gençleştin'' ve ''Bu stilden vazgeçme'' gibi yorumlar yapıldı.

Bazı takipçileri ise kısa saçın, Eser Yenenler'e agresif bir hava kattığını söyledi.

2019'da Berfu Yenenler ile evlenen Eser Yenenler iki erkek çocuğu babası.

Sık sık kilo verememekten şikayet eden Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler ile yer aldığı esprili paylaşımlarla zaman zaman eleştirilerin hedefinde yer alıyor.



