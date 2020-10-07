YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. EsEs, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

EsEs, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.10.2020 18:06 | Son Güncelleme

TFF 1.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Eskişehirspor, 17 Ekim’de oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından akşam saatlerinde yapılan antrenmanla başladı. Vali Hanefi Demirkol tesislerinde Hürriyet Gücer ve Serkan Topkaya yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yapılan çift kale maçla noktalandı.
Öte yandan, siyah kırmızılı ekip hazırlıklara yarın çift antrenmanla devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu
Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu
Sanko Park TSE’den Güvenli Hizmet Belgesi aldı
Sanko Park TSE’den Güvenli Hizmet Belgesi aldı
Kayseri'de firari hükümlü, halının içine sarılmış halde yakalandı
Kayseri'de firari hükümlü, halının içine sarılmış halde yakalandı
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
Kayseri Üniversitesi Seyrani Meslek Yüksekokulu’nun peyzaj çalışmaları tamamlandı
Kayseri Üniversitesi Seyrani Meslek Yüksekokulu’nun peyzaj çalışmaları tamamlandı

Eskişehir Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:31
Sabah
06:53
Öğle
12:51
İkindi
16:04
Akşam
18:38
Yatsı
19:56
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek
Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Eskişehir’in ilk mezbahanesi Beylikova’da kurulacak
Eskişehir’in ilk mezbahanesi Beylikova’da kurulacak
Tepebaşı’nın geleceğine katkı sağlıyorlar
Tepebaşı’nın geleceğine katkı sağlıyorlar
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.