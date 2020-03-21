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ESEV Eğitimleri Şehir Ekranı TV’de

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.03.2020 13:43 | Son Güncelleme

Esenler Belediyesi korona virüs salgınına karşı sosyal medyada "evdekal" etiketiyle başlatılan kampanyaya destek vererek, kültür sanat etkinliklerini dijital ortamda sanatseverlerin beğenisine sunuyor.Esenler Belediyesi kültürel etkinliklerini, Şehir Ekranı TV üzerinden dijital ortamda izleyicisine ulaştırıyor.

Esenler Belediyesi korona virüs salgınına karşı sosyal medyada "evdekal" etiketiyle başlatılan kampanyaya destek vererek, kültür sanat etkinliklerini dijital ortamda sanatseverlerin beğenisine sunuyor.
Esenler Belediyesi kültürel etkinliklerini, Şehir Ekranı TV üzerinden dijital ortamda izleyicisine ulaştırıyor. 17 Mart Salı akşamı “Türkü Gecesi” programıyla başlayan canlı yayınlar hız kesmeden devam ediyor. “Bi Takım İnsanlar” tiyatro topluluğunun skeçleri, “Ömer Döngeloğlu ile Miraç Kandili Özel Yayını”, “Türkü Gecesi”, “Saliha Erdim ile Aile Sohbetleri”, “Ömer Tuğrul İnaçer ile Tasavvuf Sohbetleri”, “Ahmet Yenilmez ile Vefatının Yıldönümünde Muhsin Yazıcıoğlu” programı, “Erhan Altınok ile Vatan Uğruna” programları Şehir Ekranı TV’nin canlı yayınlarıyla izleyiciyle buluşacak.
Şehir Ekranı TV bu süreçte çocukları da unutmuyor. Çocuklar için hafta sonları birbirinden eğlenceli çocuk filmleri online gösterilecek. Bugün saat 13.00’te “Köstebekgiller Perili Orman”, yarın ise saat 13.00’te ise “Köstebekgiller 2: Gölgenin Tılsımı” filmleri çocuklarla buluşacak.

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