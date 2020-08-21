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ESHOT’ta yeni atamalar

İZMİR HABERLERİ  | 21.08.2020 18:12 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, organizasyon şemasını revize etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, organizasyon şemasını revize etti. Hizmet kalitesinin artırılması hedefiyle daire başkanlıkları seviyesinde görev değişiklikleri yapıldı.
İzmir’de toplu ulaşımın can damarı konumundaki ESHOT Genel Müdürlüğü, hem organizasyon şemasını revize etti hem de daire başkanlıkları seviyesinde değişiklikler yaptı. Daha önce 12 olan daire başkanlığı sayısı 14’e çıkarılırken, bir daire başkanlığının da ismi değişti. Dört daire başkanı dışındaki daire başkanları, farklı daire başkanlıklarına atandı. ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, 77 yıllık köklü geçmişe sahip ESHOT Ailesin’in İzmirlilere sunduğu toplu ulaşım hizmetinin konforunu ve kalitesini sürekli artırma misyonuyla çalıştığını vurguladı, “Attığımız her adım, aldığımız her karar, bu misyona katkı içindir” dedi.

Toplamda üç genel müdür yardımcısına bağlı olarak görev yapacak daire başkanlıklarını üstlenen isimler şöyle:
Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı: Ceyhun Minareci
Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı: Hakan Uzun
Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı: Kadir Yıldız
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: Semih Kök
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı: Sevcan Tınaztepe
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı: Cemal Mete
Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı: Erdal Kukul
Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı: Vahyettin Akyol
Satınalma Dairesi Başkanlığı: Tamer Nurgöz
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı: Belma Özeş
Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı: Özkan Dönmez
Hizmet İyileştirme Dairesi Başkanlığı: Pınar Meriç
Ulaşım Yatırımları Dairesi Başkanlığı (Yeni): İbrahim Yetmen
Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı (Yeni): Çağrı Çelik

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