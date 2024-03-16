Eşi 6 aylık hamile... Ahmet Kural oğlunun doğumu için başka ülkeye gidecek

Mutlu birliktelikleri devam eden Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin çiftinden nikahtan kısa bir süre sonra müjdeli haber geldi. Bebek beklediklerini duyuran ünlü çift, birlikte verdikleri pozları paylaşarak "Çok heyecanlıyız" notunu düşmüştü.

Heyecanı günden güne büyüyen ve bir erkek bebek bekleyen çiftten Ahmet Kural, katıldığı programda oğlunun adını "Kemal ismini çok istiyoruz. Mustafa Kemal’den geliyor ismi. İnşallah olgun kemâle ermiş bir çocuk olur." sözleriyle açıklamıştı.

Şimdilerde TRT’nin dijital platformu için çekilecek olan Zera Medya imzalı dizide rol alan Kural, dizi çekimlerini mart sonunda tamamlamayı planlıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; eşi 6 aylık hamile olan Ahmet Kural dizi çekimlerini tamamlamasının ardından oğulunun doğumu için Amerika'ya gidecek.









