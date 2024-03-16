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Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliği 15 dakikada bitmişti! Ceyda Düvenci aradığı aşkı buldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.03.2024 07:17
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Geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini 15 dakika da bitiren Ceyda Güvenci son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Fit hali ile dikkat çeken Düvenci şimdi de aşk bombasıyla gündeme geldi. İki çocuk annesi ünlü oyuncu aradığı aşkı sonunda buldu.

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliği 15 dakikada bitmişti! Ceyda Düvenci aradığı aşkı buldu

2015'te nikâh masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, geçtiğimiz yıl temmuz ayında boşanmıştı.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırdı.

bülent ceyda

Son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettiren Ceyda Düvenci aradığı aşkı sonunda buldu. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; ünlü oyuncu, ayrılıktan 8 ay sonra yeni bir aşka yelken açtı.

Ceyda Düvenci'nin, radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşadığı iddia edildi.

ceyda

'AŞK MÜMKÜN' DEMİŞTİ

Ceyda Düvenci, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda; "Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hâlâ… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım. Dinlediğim müzikte, okuduğum kitapta izlediğim film de… Aşk benim için çok bütünsel bir duygu illa yol arkadaşına, hayat arkadaşını hissettiğin bir duygu değil ama o da olacak. 'Bir daha aşık olmam' gibi bir duygum yok, kimsenin de olmasın. 'Artık bitti unumuzu eledik, eleğimizi astık olmasın' 70 yaşında bile aşık olabilir insan. Birlikte yaşlanacağı birinin olması kadar güzel bir şey var mı? Kimse yalnız kalmasın" demişti.

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