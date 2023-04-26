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Eşi de ünlü çıktı! SURVIVOR ASENA kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Asena'nın yaşı, hayatı ve nereli olduğu

26.04.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 kadrosunda yer alan Asena Demirbağ, hayatıyla merak konusu oldu. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden olan Survivor Asena, yaşadığı tartışmalarla gündemden düşmüyor. Eski eşi de kendi gibi tanıdık bir isim olan yarışmacının hayatı merak edildi. Peki, Survivor Asena kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Eşi de ünlü çıktı! SURVIVOR ASENA kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Asena'nın yaşı, hayatı ve nereli olduğu

Survivor 2023 Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Asena Demirbağ'ın hayatı merak konusu oldu. Her yarışma sonrasında kızı Lidya'ya sevgilerini gönderen Asena, yarışmada yaşadıklarıyla gündemde. İşte 1997 doğumlu olan Survivor Asena ile ilgili detaylı bilgiler...

SURVIVOR ASENA KİMDİR?

Asena Demirbağ 1997 doğumludur. Adnan Menderes Üniversitesi BESYO'dan mezun olan Demirbağ, 2019 yılında evlendi. 2020 yılında bir kız çocuk dünyaya getirdi. Asena Demirbağ'ın Lidya isimli bir kızı bulunuyor.

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BESYO bölümünden mezun olan Asena, şu anda pilates eğitmenliği, online koçluk ve kişisel antrenörlük gibi hizmetler veriyor. Asena, sosyal medya hesaplarından kızı Lidya ile eğlenceli fotoğraflar ve videolar paylaşıyor.

ESKİ EŞİ DE ÜNLÜ ÇIKTI

Survivor Asena Demirbağ'ın 2019 yılında Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun ile evlendiği ortaya çıktı. Kızı Lidya'nın babası olan Ahmet Dursun ile evliliğini yürütemeyen Asena Demirbağ, ünlü futbolcuyla boşandı.

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Ahmet Dursun 45 yaşındadır. Ahmet Dursun, Türk eski millî futbolcudur. Futbola SG Wattenscheid 09'da başlayan futbolcu, 1996'da Kocaelispor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı. 1999-2003 arasında bir lig şampiyonluğu yaşadığı Beşiktaş kariyeriyle zirve yaptı.

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