Eşi Funda Koyuncu'yu bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Başkentte tartıştığı eşi Funda Koyuncu'yu çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Recep Koyuncu'nun "eşi kasten öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ile yargılandığı davaya başlandı.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Recep Koyuncu ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasını ardından Mahkeme Başkanı sanığa savunması için söz verdi.

Sanık Koyuncu, olay günü, en küçük çocuğunu DNA testi yaptırmak için eşinden habersiz hastaneye götürmek istediği sırada tartışma çıktığını, eşinin de bu esnada polisi aradığını anlattı.

Koyuncu, "Ben de 'Polis gelsin, polisle beraber çocuğu teste götüreceğim' dedim. Bunun üzerine polisi arayarak şikayetini geri çekti ama telefondaki görevli, 'güvenliğiniz tehlikede olabilir, polis gelince şikayetinizi geri çekin' dedi. Polis gelince de Funda, 'imdat' diye bağırmaya başladı." şeklinde savunma yaptı.

Maktulün kendisine bıçakla saldırdığını iddia eden Koyuncu, "Bu sırada, 'Demek çocuğa test yaptıracaksın, elin çocuğuna nasıl 2 sene babalık yaptırdım sana' dedi. Bu söz üzerine kendimi kaybettim, ne bıçak gördüm ne de çocuk. Yaşananlardan pişmanım." ifadelerini kullandı.

Avukat beyanlarının ardından, mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre 7 Ocak'ta Keçiören Şenlik Mahallesi'nde Recep Koyuncu eşi Funda Korkmaz ile tartıştı.

Koyuncu, evde çocuklarının bulunduğu sırada eşini bıçaklayarak öldürdü.

İddianamede, Koyuncu'nun "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması istendi.

