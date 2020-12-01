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Eşi hastanede tedavi gören yaşlı adam evde ölü bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 01.12.2020 16:14 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde eşinin hastanede korona virüs tedavisi gördüğü öğrenilen yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle Orta Mahalle Caddesi üzerindeki Mersin Apartmanı’nda meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde eşinin hastanede korona virüs tedavisi gördüğü öğrenilen yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.
Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle Orta Mahalle Caddesi üzerindeki Mersin Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kaç gün önce eşinin Korona virüs şüphesi ile hastaneye kaldırılması üzerine Üsmen Öztürk (82) eşi ile birlikte yaşadığı evde yalnız kaldı. Annelerinin çeşitli ihtiyaçları için eve gelen çocukları babalarına ulaşamadı. Uzun süre kapının açılmaması üzerine babalarının sağlık durumundan şüphelenen çocukları durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bilirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çilingir marifetiyle eve girdi. Yatağında hareketsiz halde bulunan Öztürk’ün yapılan ilk kontrollere göre kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Babalarının ölüm haberini alan çocukları yasa boğulurken, Öztürk’ün cansız bedeni Kemer Mezarlığı’ndaki morga kaldırıldı.

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