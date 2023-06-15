YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Eşi inkâr, arkadaşı itiraf etti, cinayetin sırrı çözüldü

Eşi inkâr, arkadaşı itiraf etti, cinayetin sırrı çözüldü

15.06.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kahramanlar köyünde geçtiğimiz günlerde cansız bedeni bulunan A.A. (47) isimli şahsın öldürülmesiyle ilgili sır perdesi aralanmaya başladı.

Kahramanlar köyündeki bir kulübede cansız bedeni bulunan A.A.’nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatan jandarma, şüpheli olarak Gürcistan uyruklu eşi F.A. ile A.A.’nın yakın arkadaşı F.Ö.’yü gözaltına almıştı. Bu iki şüphelinin ifadelerini alan jandarma sağlık kontrollerinin ardından şahısları geniş güvenlik önlemleri arasında Erzurum Adliyesi’ne getirdi.

İddialara göre, cinayete kurban giden A.A., yakın arkadaşı F.Ö. ile tartıştı. F.Ö.’nün, arkadaşı A.A.’ya, eşine karşı tavırlarını beğenmediğini söyledi. Cinayete kurban giden A.A.’nın, arkadaşı F.Ö.’ye “Sen niye karışıyorsun? O benim eşim. Sana ne aramızdaki şeyler” dediği ileri sürüldü. Daha sonra şahıslar, tarla işleri için kullanılan bir kulübeye gittiler. Burada A.A. boynuna kürekle vurularak etkisiz hale getirildi. Daha sonra da balta ve tırpan ile kafasına vuruldu. Şüphelilerden F.Ö. olayı itiraf etti. Ancak A.A.’nın yabancı uyruklu eşi, korktuğunu ve ifade vermeyeceğini söyledi. İki şüpheli de cinayeti işleme suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklandı. Şüpheliler daha sonra jandarma kontrolünde ceza evine götürüldü.
Bu esnada Erzurum Adliyesi’nin çıkışında cinayete kurban giden A.A.’nın ailesi şüphelilere tepki gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Palandöken Kent Meydanına kavuşuyorPalandöken Kent Meydanına kavuşuyor
Turgutlu’da zincirleme kaza: 2’si çocuk 5 yaralıTurgutlu’da zincirleme kaza: 2’si çocuk 5 yaralı
İstanbul'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandıİstanbul'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 15 Haziran Perşembe

İmsak
02:43
Sabah
04:39
Öğle
12:20
İkindi
16:18
Akşam
19:52
Yatsı
21:38

Erzurum Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Perşembe

Fatih eczanesi
Horasan
Derya eczanesi
Oltu
Özlem eczanesi
Tekman
Öznur eczanesi
Aziziye
Hinis eczanesi
Hinis
Kale eczanesi
Pasinler
Çaykara eczanesi
Yakutiye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Çatıyı tutmaya çalıştılar! Bir anda herkes uçtu

Çatıyı tutmaya çalıştılar! Bir anda herkes uçtu

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.