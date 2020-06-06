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Eşi ırkçı paylaşımda bulunan Alexandar Katai takımdan kovuldu

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 06.06.2020 23:35 | Son Güncelleme

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles Galaxy, eşinin ırkçı sosyal medya postları nedeniyle Alexandar Katai’yi takımdan gönderdi.

Eşi ırkçı paylaşımda bulunan Alexandar Katai takımdan kovuldu

Los Angeles Galaxy, Aleksandar Katai'nin sözleşmesini eşinin sosyal medya hesabından yaptığı ırkçı paylaşımlar dolayı feshetti.
Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy, Sırp futbolcusu Aleksandar Katai'nin sözleşmesini eşinin sosyal medya hesabından yaptığı ırkçı ve şiddet yanlısı paylaşımlar dolayısıyla feshetti.

LA Galaxy Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

Aleksandar'ın eşi Tea Katai, sosyal medya hesabından polisin göstericilerin arasına arabayla daldığı görüntüyü paylaşıp "Hepsini öldürün" ifadelerini kullanmıştı.

Tea Katai ayrıca, siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki olarak sosyal medyada paylaşılan "BlackLivesMatter" tagı ile, Nike mağazasının yağmalanma görüntülerini paylaşıp "BlackNikesMatter" yazarak alay etmişti.

Aleksandar Katai, bu sezon katıldığı LA Galaxy'de 2 kez forma giymişti.

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