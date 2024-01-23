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Eşi ve oğlu tarafından evde ölü bulunan yaşlı kadının darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı

İHA İHA
23.01.2024 12:03 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de dün akşam saatlerinde eşi ve oğlu tarafından evlerinde ölü bulunan 72 yaşındaki Safinaz A.’nın darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Zafer Mahallesi Özen Sokak’ta yaşayan Safinaz A., akşam saatlerinde eve gelen eşi M.A. ve oğlu Ö.A. tarafından salonda hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. 112 Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, Safinaz A.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Evinin salonunda eşi ve oğlu tarafından ölü olarak bulunan Safinaz A.’nın yüz ve bilek kısmındaki morluklar nedeniyle ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucunda Safinaz A.’nın boynunun kırık olduğu ve darp sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirlendi. Safinaz A.’nın cansız bedeni, otopsisinin yapılması amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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