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Eşi yanında can veren anne kızıyla birlikte 5,5 saat sonra enkazdan çıkartıldı

10.02.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da kızıyla birlikte enkaz altında kalan ve 5,5 saat sonra kurtarılan 2 çocuk annesi Gülay Duran, eşini kaybetti. Eşinin yanında vefat ettiğini dile getiren Duran, “Eşime seslendim, eli elimin içindeydi, baktım ses ve nefesi yok" dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken, yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. İlk meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Malatya’nın Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki Pırlanta Oteli’nin yanında bulunan 5 katlı bina da çöktü. Depreme uykuda yakalanan Gülay Duran (39) ve kızı enkaz altında kalırken, eşi Mehmet Emin Duran yanlarında vefat etti. Çiftin oğlu ise ilk dakikalarda amcası tarafından çıkartıldı. Oğlunun haber vermesi üzerine ekipler, Gülay Duran ve kızını enkaz altından 5,5 saatlik çalışma sonrasında çıkardı. Enkaz altında eşiyle el ele tutuştuğunu dile getiren anne Duran, eşinin o an vefat ettiğini söyledi. Enkaz altında nefes alamadıklarını aktaran Duran, bir süre sonra kızıyla birlikte Allah’a ölmek için dua ettiklerini ifade etti.

Tedavisi Elazığ’da özel bir hastanede süren Gülay Duran, dehşet dolu o anları anlattı. Duran, “Saat 4,5 gibi eşimin deprem oluyor diye bağırmasına uyandım. Sonra çocukları kaldırdık. Tam çelik kapının oraya geldiğimde bina çöktü. Ben, eşim ve kızım aynı yerdeydik. Oğlum farklı yere düştü. Yaklaşık 5,5 saat enkaz altında kaldım. Eşim yanımdaydı ve o anda vefat etti. Kızımla ben kaldık, bağrışlar vardı. Oğlumu ilk başta amcası çıkarmış. Sonra bizim yerimizi söylemiş. Sonra bizi çıkarmaya çalıştılar. Bacağımızın üzerine demir kapı düşmüştü. Bayağı bir uğraş sonrasında çıkartıldık. Malatya Devlet Hastanesine gittiğimizde sıra yoktu. Elazığ’a sevk edildim ve burada ameliyat oldum. Kızım da iyi. Allah kimsenin başına vermesin. Eşimi kaybettim. Eşim o an vefat etti. Eli elimdeydi, o şekilde vefat etti” diye konuştu.

“O AN ALLAH’IM CANIMIZI AL DEDİK”

Duran, “O an Allah’ım canımızı al dedik. Çünkü artık nefes alamıyorduk. Kızım da, ben de ölmek istedik. Kızım, ‘Anne Allah’a dua et canımı alsın. Anne ölelim artık’ dedi. Kafamızın üzerinden tuğlalar açıldığı zaman bir ışık görünce umut oldu. Ondan sonra da ’Allah’ım bize yardım et, kurtarın’ dedik. Çok komşum vardı. Yaşıyorlar mı öldüler mi bilmiyorum. Karşı komşunun kızı ölmüş diye duydum. Umarım çok kişi ölmemiştir. Rabbim herkesin yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

“SESLENDİM, ELİ ELİMİN İÇİNDEYDİ, BAKTIM SES VE NEFESİ YOK”

Binada o saatte herkesin uyuduğunu aktaran Duran, “Bina çöker çökmez sadece karşı komşunun oğlunun sesini duydum. ’Abla bir şey oldu mu?’ dedi. Ben hayal görüyorum zannettim. Bir daha seslenince ’İyiyiz, sen nasılsın?’ dedim. ’Ben de kanepenin kenarındayım, annemden haber yok’ dedi. ’Nefes almaya çalışın, korkmayın’ dedi. Ben sadece onla konuşuyordum. Oğlumun da sesi yoktu, eşimin de. Oğlum zaten çıkmış. Eşim yanımda vefat etti, sonradan fark ettim. Seslendim, eli elimin içindeydi, baktım ses ve nefesi yok. Kızımla bekledik. Çırpınışlar ve sesler vardı” dedi.

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