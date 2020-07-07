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Eşinden ayrılıp bunalıma girince intihar etti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 07.07.2020 22:51 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir süre önce eşinden ayrılan bir kişi girdiği bunalım sonucu av tüfeği ile kendisini vurarak intihar etti.Olay, akşam saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Osmanlı köyü Çandırlı Mahallesi’nde meydana geldi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir süre önce eşinden ayrılan bir kişi girdiği bunalım sonucu av tüfeği ile kendisini vurarak intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Osmanlı köyü Çandırlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Sedat Civan (35) bir süre önce eşinden ayrıldı. Psikolojik sorunlar yaşayan Civan akşam evinde av tüfeği ile kendisini vurarak intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşların durumu bildirdiği 112 Sağlık görevlileri kısa sürede köye gelerek yaptıkları kontrollerde Civan’ın öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri köye gelerek olayın yaşandığı evde inceleme yapmaya başladı. Civan’ın cansız bedeni savcılığın yapacağı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılacak.
Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Yazıcı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Şafak Eczanesi
Caycuma
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