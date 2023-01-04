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Eşini evde bulamadı, av tüfeği ile rastgele ateş açtı

04.01.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da tartıştığı eşini evde bulamayan adam, babasıyla tartıştıktan sonra evin camından atlayıp sokak ortasında av tüfeği ile rastgele ateş açtı.

Eşini evde bulamadı, av tüfeği ile rastgele ateş açtı

Gözaltına alınan şahıs, ekip aracını tekmelerken polis, şahsı sakinleştirmek için büyük çaba harcadı.

Olay, saat 00.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi, Fatih Mahallesi, Dağsaray Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 4 katlı binanın 1. katındaki evde yaşayan Alparslan A., eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı. Daha sonra eve gelen Alparslan A., eşini evde bulamayınca babası A.A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından evde bulunan av tüfeğini alan Alparslan A.’yı babası odaya kilitledi. Camdan dışarıya atlayan şahıs yanında bulunan av tüfeği ile havaya rastgele ateş açtı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren babanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİSİN İKNA ÇABASINA KARŞILIK EKİP ARACINI TEKMELEDİ

Olay yerine ulaşan polis ekiplerini gören Alparslan A., tekrar evine çıktı. Bir süre polise karşı koyan şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu öğrenilen Alparslan A., ekip aracına alındığı sırada polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Polis aracını tekmeleyen şüpheliyi polisler sakinleştirmek için büyük çaba harcadı. Alparslan A. daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Numune Hastanesine, ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.

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