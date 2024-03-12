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Eşini falçatayla yaralayan sanığa, yeniden yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi

AA AA
12.03.2024 13:34
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Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde boşanma aşamasında olduğu eşini falçatayla yüzünden yaraladığı gerekçesiyle yeniden yargılanan sanık, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mesut Öztürkmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada müşteki ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava dosyası temyiz edilmeden önce verdiği eski kararına uyarak sanık Mesut Öztürkmen'i "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mesut Öztürkmen ile Ukrayna uyruklu müşteki Hanna Butym'ın 5 Haziran 2018'de evlendikleri, aralarında yaşandığı, Butym'ın olay tarihinden 5 ay önce evi terk edip kendi yakınlarının yanına gittiği kaydedilmişti.

Bu dönemde sanık Öztürkmen'in ulaşamadığı müştekinin boşanma davası açtığı ve sanığın kendisine zarar vereceğinden korktuğu için 3 ay süreli uzaklaştırma kararı çıkarttığı belirtilen iddianamede, sanık Öztürkmen'in 15 Ocak 2021'de Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde karşılaştığı eşinin yüz ve boyun kısmını falçatayla keserek öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülmüştü.

İddianamede sanığın, "eşini tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianameyi kabul eden Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Eylül 2021'de sanığı belirtilen suçtan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Davanın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (istinaf), yetersiz rapora dayanılarak hüküm kurulduğu, sanığın suçu tasarlayarak işleyip işlemediğinin tartışmasız bırakıldığı ve gerekçeli kararla hüküm arasında çelişki bulunduğu gerekçeleriyle bu kararı bozmuş, dosyayı yeniden mahkemesine göndermişti.

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