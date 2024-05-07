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Eşini öldürmekle suçlanan sanık: "26 senelik hayat arkadaşımdı, ben öldürmedim"

İHA İHA
07.05.2024 14:30
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19 Haziran 2022 yılında Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde düğünde karşılaşan iki aile arasında, "Ben senin düğününde çeyrek altın taktım. Sen bana neden altın takmadın?" meselesi sebebiyle kavga çıkmış, 42 yaşındaki Gülten Ş. silahla vurularak yaşamını yitirmiş, Tarık Ö. ve Tayfun D. de yaralanmıştı.

Eşini öldürmekle suçlanan sanık: "26 senelik hayat arkadaşımdı, ben öldürmedim"

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde iki aile arasında, "Ben senin düğününde çeyrek altın taktım. Sen bana neden altın takmadın?" meselesi sebebiyle çıkan kavgada, eşini kazara vurarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen sanık suçlamayı kabul etmeyerek, "24 aydır cezaevindeyim. Eşimin mezarına gidip üzerine toprak atamadım, kuran okuyamadım. 26 senelik hayat arkadaşımdı. Ben çocuklarımı yetim bırakır mıyım? Eşimi ben öldürmedim. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

Yılmaz Ş. eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, oğlu Haydar Ş. ise müştekileri öldürmeye teşebbüs suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"EŞİMİN MEZARINA GİDİP ÜZERİNE TOPRAK ATAMADIM, KURAN OKUYAMADIM"

Olaya ilişkin açılan davanın 3. celsesi Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz Ş., avukatı Nurcan Özlen, tutuksuz sanık Haydar Ş. ve avukatı Gizem Dirbisoğlu katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen tutuklu sanık Yılmaz Ş., "24 aydır cezaevindeyim. Eşimin mezarına gidip üzerine toprak atamadım, kuran okuyamadım. 26 senelik hayat arkadaşımdı. Ben çocuklarımı yetim bırakır mıyım? Eşimi ben öldürmedim. Tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Tutuksuz Haydar Ş. ise "Annem öldü, babam ise cezaevine girdi. Saldırıya uğrayan ve mağdur olan biziz. Babama ihtiyacımız var. O olmasa sürünüyoruz, kimse bize bir parça ekmek vermiyor" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti, Yılmaz Ş.’nin tutukluluk halinin devamına duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanıklar ile müştekiler Tarık Ö. ve Tayfun D’nin uzaktan akraba oldukları, olay tarihinde şüpheli Yılmaz Ş’nin gittiği düğün merasiminde müşteki Tayfun D. ile karşılaştığı, Yılmaz Ş’nin daha öncesindeki düğünlerde taktığı altını Tayfun D’den istemesi sebebiyle taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Yılmaz Ş’nin düğünden sonra evine döndüğü, bir süre sonra müştekilerin araçları ile şüphelilerin ikametinin yakınlarına geldiklerinin kaydedildiği iddianamede, müştekilerin kendilerine saldırmak amacıyla geldiğini düşünen Yılmaz Ş’nin soruşturma aşamasında ele geçirilemeyen silahını yanına alarak, aracı ile müşteki Tayfun D’nin aracının önünü kestiği ifade edildi.

BAŞKASINA ATEŞ EDERKEN EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Araçtan elinde silahıyla inen Yılmaz Ş. ile oğlu Haydar Ş’nin boru, sopa ve bijon anahtarı ile müştekilerin yanına gittiği, taraflar arasında arbede yaşandığı, şüpheli Yılmaz Ş’nin elinde bulunan silahla mağdur Nadir D. ve müştekiler Tayfun D. ile Tarık Ö’yü hedef alarak 2-3 el ateş ettiğinin belirtildiği iddianamede, ateş edilen mermilerden birinin müşteki Tarık Ö’nün kaburgasından girerek omzundan çıktığı, diğer merminin ise müşteki Tayfun D’nin başını sıyırdığı vurgulandı. Arbede sırasında Haydar Ş’nin elinde bulunan bijon anahtarı ve sopa ile saldırmaya devam ettiğinin ifade edildiği iddianamede, Yılmaz Ş’nin silahını tekrar ateşlediği ve silahtan çıkan merminin eşi Gülten’in başına isabet etmesi neticesinde hayatını kaybettiği yer aldı.

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