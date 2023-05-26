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Eşini öldürüp Yunanistan’a kaçmıştı, yakalanan sanık hakkında karar açıklandı

26.05.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece’de eşi Derya Aslan’ı öldürüp firar eden ve ardından Yunanistan’da yakalanan Sami Aslan ile onu azmettirdiği iddia edilen babası Mehmet Sırrı Aslan’ın yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti Sami Aslan’ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verirken, babası Aslan’ın ise beraatine hükmetti.

Büyükçekmece’de 2020 yılında eşi Derya Aslan’ı (32) öldürüp Yunanistan’a kaçan ve burada yakalanan Sami Aslan (34) ile onu azmettirdiği iddia edilen babası Mehmet Sırrı Aslan’ın (59) yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sami Aslan ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Sami Aslan kendisine iftira atıldığını söyleyerek “Benim şiddet yanlısı olduğum söylenmiştir. Çocuklarımın beyanı alınarak bu durum sorulabilir. Takdir mahkemenindir” dedi
Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme Sami Aslan’ın ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verirken, babası Mehmet Sırrı Aslan’ın ise beraatine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 29 Temmuz 2020 tarihinde Büyükçekmece’de ağaçlık alanda Derya Aslan’ın öldüğü üzerine ihbar geldiği ve polis ekiplerinin olay yerine gittiği anlatılmıştı. Yapılan incelemelerde maktül Aslan’a 3 merminin isabet ettiği ve her birinin öldürücü olduğu belirtilmişti. Cinayetin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde maktül Derya Aslan’ın abisi Mehmet Akın beyanında “Olay günü akşam saatlerinde Sami bizi aradı. Gelip eşimi alıyorum dedi. Derya’yı alıp gitti. Sami bir saat sonra tanımadığım bir numaradan aradı. ‘Ben kız kardeşini öldürdüm, haberin olsun’ dedi. Ben de ‘nasıl bunu yaparsın nerede yaptın’ dedim. Bana ‘Çakmaklı’da’ dedi ve telefonu kapattı” demişti. İddianamede Sami Aslan hakkında yakalama emri ve kırmızı bülten çıkarıldığı, Aslan’ın Yunanistan Interpol birimlerince yakalanarak iade talepnamesi hazırlandığı ve sonucunun beklendiği aktarılmıştı. İddianamede sanık Sami Aslan’ın aldatıldığını düşünerek eşi Derya’yı öldürdüğü ve sanığın babası Mehmet Sırrı Aslan’ın ise cinayete azmettirerek suça iştirak ettiği belirtilmişti. Sanık Sami’nin ‘eşi kasten öldürme’, babası Mehmet Sırrı’nın ise ‘töre saiki ile öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

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