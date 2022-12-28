Eşini ve çocuğunu rehin alıp dehşet yaşatan şüpheli tutuklandı

Olay, 24 Aralık’ta Seyhan ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Tokat’ta görevli uzman çavuş Cengiz D. (30), boşanma aşamasındaki eşi F.D. (29), 2 yaşındaki kızı ile eşinin akrabasını tabancayla rehin aldı. Yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

Müzakereci polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı şüpheli, bir süre sonra rehineleri bırakıp, kaçtı. Elindeki tabancayla bulvardaki bir bebek giyim mağazasına giren şüpheli, müşteri ve çalışanları da rehin aldı. Güvenlik güçlerinin mağaza etrafını sardığını gören şüpheli, bu kez de silahı başına dayayarak mağazadan kaçmaya çalıştı ancak polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsın, 2 çocuğunu görme bahanesiyle kente geldiği, daha sonra da eşi F.D.’yi beylik tabancasıyla tehdit ederek, memleketi Manisa’ya kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Genç kadının ailesinin, durumdan şüphelenip polise ihbarda bulunması üzerine ekiplerin harekete geçtiği, olayın yaşandığı bulvarda ise şüphelinin otomobilinin durdurulduğu öğrenildi.

Eşini tehdit edip, “Polise bir şey söylemeyeceksin” dediği öne sürülen Cengiz D.’nin, ekiplerin müdahalesi sonrası yanındakileri rehin aldığı belirtildi.

İfadesinde şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanma kararı aldıklarını anlatan F.D., “Ailemin yanına döndükten sonra da telefonla aramaya devam etti. Çocukları görmek istediğini söyleyip, yanımıza geldi. İyi niyetli davranıp, çocukları gösterdim. Sonra beni Manisa’ya götürmek istedi. Olumsuz yanıt verince, beni zorla evden çıkardı” dedi.

Adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Cengiz D. ise ifadesinde, “Bir anlık öfkeyle yaptım. Gözüm karardı. Çok pişmanım” dediği öğrenildi.

