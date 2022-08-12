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  4. Eşinin bacağının kesilmesine neden olan sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Eşinin bacağının kesilmesine neden olan sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

12.08.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müşteki Manolya Oruç'un avukatı, sanık Onur Akman'a verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasını yetersiz bulduklarını ve karara itiraz edeceklerini bildirdi

İZMİR (AA) - İzmir'de eşi Manolya Oruç'a ateş ederek sol bacağının kesilmesine neden olan sanık Onur Akman'a verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın gerekçeli kararında sanık, müşteki ve tanık ifadelerine yer verildi.

Kararda, sanığın, yargılama sürecinde eşi hakkındaki ifadelerinin suçtan kurtulmaya dönük olduğu ve gerçeği yansıtmadığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Sanığın eşine ateş ettikten sonra evden çıkarak yardım istediğine ve ambulansı arattığına dair tanık beyanları bulunduğu belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanık Onur Akman'ın mağdur Manolya Oruç'a yönelik eyleminin eşi kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğu ancak sanığın sonrasında gönüllü vazgeçtiği anlaşılmakla eyleminin tamamlanan kısmına ilişkin kasten yaralama suçundan, suç işleme kastının yoğunluğu, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve saiki dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 86/1 maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden cezalandırılmasına, sanığa verilen cezanın, eylem silahla ve eşe karşı gerçekleştirildiğinde TCK'nın 86/3-a,e maddesi uyarınca takdiren yarı oranında arttırılmasına, sanığa verilen cezanın, kasten yaralamanın katılanın duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine neden olmasından dolayı Türk Ceza Kanunun 87/2-b maddesi uyarınca iki kat arttırılmasına karar verilmiştir."

- "Müvekkilim tehdit altında hissediyor"

Manolya Oruç'un avukatı Volkan Güneş ise yaptığı açıklamada, cezayı yetersiz bulduklarını ve karara itiraz edeceklerini bildirdi.

Güneş, "Verilen ceza hukuken eksik. Az ceza verildiği kanaatindeyiz. Sanık tutuklu kaldığı süre yeterli olduğu için belki birkaç ay içerisinde Kovid iznine ayrılacak, bu kişi serbest kalacak. Müvekkilim kendisini tehdit altında hissettiği için yerini dahi saklıyor." diye konuştu.

- Dava süreci

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 21 Mayıs 2019'da Onur Akman, eşi Manolya Oruç'a pompalı tüfekle ateş etmişti. Hastaneye kaldırılan kadının, sol bacağı diz kapağından kesilmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Onur Akman hakkında ise "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı "eşi kasten yaralama" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmış, dava sürecinde çift boşanmıştı.

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