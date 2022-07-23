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Eşinin silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti

23.07.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşinin silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren E.Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

E.Ç'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Yeşilyurt köyünde defnedildi.

Yeşilyurt köyünde yaşayan D.Ç, 21 Temmuz'da tartıştığı ve kendisinden boşanmak istediğini söylediği iddia edilen karısı E.Ç'yi kayınvalidesinin evinde tabancayla yaralamış, şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. D.Ç, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Afyonkarahisar kadın

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