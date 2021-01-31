Eşinin tek emaneti koça gözü gibi bakıyor

Antalya'da 5 çocuğunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıktan sonra sevgisiyle hayata tutunduğu eşini de toprağa veren 69 yaşındaki Mehmet Ali Özkan, eşinin emaneti gibi gördüğü koçlarına gözü gibi bakıyor. Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde dünyaya gelen Mehmet Ali Özkan, 47 yıl önce, aynı mahallede görüp sevdiği Rahime Özkan ile hayatını birleştirdi. Doğup büyüdüğü taş evde yaşamaya devam eden Özkan, anne ve babasını bir süre sonra kaybetti. Özkan çiftinin dünyaya gelen 5 çocuğu da doğumlarından birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Yaşadıkları evlat acılarını birbirlerine olan sevgileriyle unutmaya çalışan Özkan çifti, çiftçilikle geçimlerini sağladı. Yaklaşık 8 yıl önce böbrek ve kalp rahatsızlıkları yaşayan ve 8 ay önce de yatalak olan Rahime Özkan, 22 Ocak'ta hayatını kaybetti. - "Zor durumda olanlar kalsın" dedi, huzurevine yerleşmeyi kabul etmedi Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Özkan'a, başsağlığı için ziyarete giden bir kişinin çektiği fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, "Huzurevine yerleştirebiliriz" teklifinde bulundu.

Bu teklifi, "Devletin verdiği maaş yetiyor. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Zor durumda olanlar kalsın. Bir de eşimin emaneti bir hayvanım var. Onu da bırakamam." diyerek kabul etmedi. Eşi hayattayken bir yakınlarının "Size yoldaş olur" diyerek hediye ettiği kuzuyu, eşinin emaneti gibi gören Özkan, gözü gibi baktığı koçla ilgilenerek zamanını geçiriyor. - "Koçumuzu ondan emanet gibi görüyorum" Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllarca eşiyle zor günler yaşamalarına rağmen birbirlerini teselli ederek bir hayat sürdüklerini söyledi. Köyde yaşamanın zorluklarına katlandıklarını anlatan Özkan, "Eşimin ölümü beni çok üzdü. Birbirimize yoldaştık. Çocuklarımız oldu ancak fazla yaşamadılar. Hep birbirimize destek olduk." dedi. Eşiyle 47 yıllık evliliklerinde birbirlerine hiç hakaret etmediklerini anlatan Özkan, bir elmanın iki yarısı gibi hayat sürdürdüklerini belirtti. Eşi için "Birbirimize çok bağlıydık. İyi ki benden önce öldü, yatalaktı, ben ölseydim çok zor durumda kalırdı." diyen Özkan, eşine her zaman dua ettiğini söyledi.