Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Esire Termal Turizm Merkezine yapılacak 28 apart daire için inşaat demir alımı ihalesinin gerçekleştiğini belirtti.

Başkan Fatih Çalışkan, Esire Termal turizm merkezine 28 adet 1+1 apart daire yapım işine ait 100 ton inşaat demir alımı ihalesinin peşin bedelle yapıldığını söyleyerek, yüklenici firma ile sözleşme imzalandığını, apart dairelerin yapımına en kısa sürede başlanacağını ifade etti.