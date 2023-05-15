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Eşiyle barışmaya gittiği evde kayınvalidesini öldüren damada müebbet verildi

15.05.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmaya gittiği evde kayınvalidesini öldüren ve mahkemede “Ben mağdurum, 9 yaşındaki çocuğumu 18 aydır görmüyorum” diyerek kendisini savunan damat, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eşiyle barışmaya gittiği evde kayınvalidesini öldüren damada müebbet verildi

Denizli‘nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde 05 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre; eşi ile yaşadığı ailevi sorunlarından kayınvalidesi Sultan Duran’ı (59) sorumlu tutan Aydın Adlım (33), boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmak için kayınvalidesinin evine gitti. Kaynanası Sultan Duran ile tartışan katil zanlısı aracının arka koltuğundan av tüfeği çıkararak Duran’a üç el ateş etti. Çıkan saçmalar kayınvalideye, komşularının torunu olan Ahmet Duran (14)’a ve Atalay Adlım’a (3) isabet etti. Kaynana Duran saçmaların başına ve göğsüne gelmesi nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı ve ambulansta hayatını kaybetti. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken, kaçan katil damat Isparta’da jandarma tarafından yakalandı.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden cinayetin yargılamasında damat kendini “Ben mağdurum, 9 yaşındaki çocuğumu 18 aydır görmüyorum” diyerek savunup olayın tasarlanmadığını iddia etti. Mahkemenin son duruşmasında hakim kararını açıkladı. Katil damat, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


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