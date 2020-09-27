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ESKER’den Erzurum’da yatırım ve istihdam atılımı

ERZURUM HABERLERİ  | 27.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in desteğiyle ayakkabı sektöründe özel sektörün Erzurum’a yatırım yapmasını sağlayan ESKER A.Ş., tekstilde de bir firmanın 2 atölye açması için başlattığı girişimleri sonuçlandırdı.Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli şirketlerinden biri olan ESKER A.Ş., bir yandan kentin en ücra köşesine hizmet götürmeye çalışırken bir taraftan da yatırım ve istihdam atılımını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in desteğiyle ayakkabı sektöründe özel sektörün Erzurum’a yatırım yapmasını sağlayan ESKER A.Ş., tekstilde de bir firmanın 2 atölye açması için başlattığı girişimleri sonuçlandırdı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli şirketlerinden biri olan ESKER A.Ş., bir yandan kentin en ücra köşesine hizmet götürmeye çalışırken bir taraftan da yatırım ve istihdam atılımını sürdürüyor. Enerji, gıda, deri gibi sektörlerde şirket olarak yatırımları bulunan ESKER A.Ş., özel sektörü kente çekmek için girişimlerde bulunuyor.
ESKER A.Ş. Genel Müdürü Baran Zahit Türk, özellikle ayakkabı ve terlik sektöründe bölgede önemli yatırımı olan iş insanı Turgut Saymazoğlu ile görüşerek Erzurum’a yatırım yapmaya ikna etti. Yatırımcı Saymazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’le de görüştüren Baran Zahit Türk, personel alımı konusunda da destek verdi.
ESKER A.Ş. Genel Müdürü Baran Zahit Türk’ün girişimleri sonucu bir tekstil firması merkez Aziziye ilçesinde 75 kişiyle üretime başladı. Başkan Mehmet Sekmen’le birlikte tekstil firması yöneticilerini merkez Yakutiye İlçesi Mahallebaşı semtinde ikinci atölyelerini açmaya ikna eden Baran Zahit Türk, “Biz Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli şirketlerinden birisiyiz. Kendi iş kolumuzda yatırım ve çalışmalar yaparken şehrimize özel sektörün gelmesi için de girişimlerde bulunuyoruz. Ayakkabıcılıkta attığımız adımların ardından tekstil sektöründe Ayaz Testil, ilk atölyesini Aziziye ilçemize açtı, ikincisini de Yakutiye ilçesi mahallebaşı semtinde faaliyete geçirecek. Biz ESKER yönetimi olarak kentimize gelen özel sektör yatırımlarını desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Personel alımının yanısıra ihtiyaç duydukları her alanda onlara yardımcı oluyoruz” diye konuştu.
ESKER olarak kentimize yeni yatırım ve istihdam alanları açılması konusunda girişimlerinin süreceğini ifadene eden Baran Zahit Türk, “Yakında Erzurum için iyi haberlerimiz olacak” dedi.

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