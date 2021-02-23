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Eski Abdipaşa Belediye Başkanı Hasan Taşçı son yolculuğuna uğurlandı

23.02.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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Bartın’ın Abdipaşa beldesinde iki dönem Belediye Başkanlığı yapan Hasan Taşçı, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Bartın’ın Abdipaşa beldesinde iki dönem Belediye Başkanlığı yapan Hasan Taşçı, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Taşçı için belediye binası önünde tören düzenlendi.
Bartın’ın Abdipaşa beldesinde 1994-2004 yılları arasında iki dönem Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Hasan Taşçı (60), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Taşçı için Abdipaşa Belediyesi binası önünde tören düzenlendi. Törene CHP Bartın eski Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Bartın İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende konuşan Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, “Beldemiz için emek vermiş, uzun yıllar esnaf olarak çalışmış ve iki dönem belediye başkanlığı yapmış, halkımızın sevgi ve saygısını kazanmış Hasan Taşçı’yı son yolcuğuna uğurlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Belediyemizin kurulmasında göstermiş olduğu gayretli çalışma ve azmi her zaman takdir edilir. Bu acılı günümüzde ebediyete uğurlayacağımız Hasan Taşçı’ya Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına ise başsağlığı diliyorum” dedi.
Belediye binası önündeki törenin ardından Taşçı için Abdipaşa pazar meydanında öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Taşçı’nın cenazesi, namazın ardından toprağa defnedildi.

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