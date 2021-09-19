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Eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

19.09.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

22. dönem milletvekili Yılmaz (68) için Kelkit ilçesindeki Küçük Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Erzurum Valisi Okay Memiş, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Gündoğdu, AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Kemalettin Aydın ve bazı eski milletvekilleri katıldı.

Temel Yılmaz'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile mezarlığına defnedildi.

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