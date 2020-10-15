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Eski albaya FETÖ'den hapis

ANKARA HABERLERİ  | 15.10.2020 19:04 | Son Güncelleme

Eski albaya FETÖ'den hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesörlü ve ardışık arama soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski denizci albay Erbil Kızıldaş, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Kızıldaş ile avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Kızıldaş, örgüt üyesi olmadığını, dosyada bunun aksini kanıtlayacak bir delilin bulunmadığını söyledi.

Örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat sağladığına ilişkin tespiti kabul etmeyen Kızıldaş, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kızıldaş'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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