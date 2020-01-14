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  4. Eski Bakan Güçlü Manisa’da

Eski Bakan Güçlü Manisa’da

MANİSA HABERLERİ  | 14.01.2020 17:36 | Son Güncelleme

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katılmak üzere Manisa’ya gelen eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katılmak üzere Manisa’ya gelen eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Manisa Valisi Ahmet Deniz’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra üniversiteler ve yerel kuruluşlar tarafından iş birliği içinde yürütülen ‘Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi, Mustafa Kutlu’ paneline katılmak üzere Manisa’ya gelen eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Vali Ahmet Deniz’e nezaket ziyaretinde bulundu. Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı olan eski Bakan Prof. Dr. Sami Güçlü Vali Deniz’e kitap hediye ederken yürüttükleri çalışmalardan bahsetti.
Eski Bakan Güçlü’nün ziyaretine İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş da eşlik etti. Vali Deniz de ziyaretin anısına eski Bakan Güçlü’ye kaftan motifli tablo hediye etti.

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