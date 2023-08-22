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Eski Bakan Kasapoğlu memleketi Kula’yı ziyaret etti

22.08.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Manisa’nın Kula ilçesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni kabine listesine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini Osman Aşkın Bak’a devreden AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, meclis çalışmaları için Ankara’ya döndüğü sırada memleketi Manisa’nın Kula ilçesini ziyaret etti. Kaymakam Birkan Tatlısöz, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın, kurum müdürleri, partililer ve vatandaşlar tarafından görev yaptığı dönemde Kula’ya kazandırılan Gençlik Merkezi önünde karşılanan eski bakan Kasapoğlu, ilçenin semt pazarında esnafı ziyaret ederek alışveriş yaptı. Emekli öğretmen, gönüllü rehber Hüseyin Zabun’un işlettiği Zabunlar Konağı’nı da ziyaret ederek Zabun Hoca olarak bilinen Hüseyin Zabun ile bir süre sohbet eden eski Bakan Kasapoğlu, daha sonra meclis çalışmaları için Ankara’ya hareket etti.

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