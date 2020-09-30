YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Eski bakan merhum Avni Akyol unutulmadı

Eski bakan merhum Avni Akyol unutulmadı

DÜZCE HABERLERİ  | 30.09.2020 12:55 | Son Güncelleme

Düzce’de, her yıl ismini taşıyan okulun öğrencileri ile kabri başında anılan eski Milli Eğitim ve Turizm Bakanı Avni Akyol korona virüs tedbirleri çerçevesinde okullar açılmayınca İl Milli Eğitim Müdürü ve sevenleri tarafından anıldı.Eski Milli Eğitim, Kültür ve Gençlik ve spor bakanı Avni Akyol vefatının 21.

Düzce’de, her yıl ismini taşıyan okulun öğrencileri ile kabri başında anılan eski Milli Eğitim ve Turizm Bakanı Avni Akyol korona virüs tedbirleri çerçevesinde okullar açılmayınca İl Milli Eğitim Müdürü ve sevenleri tarafından anıldı.
Eski Milli Eğitim, Kültür ve Gençlik ve spor bakanı Avni Akyol vefatının 21. yılında kabri başında sevenleri tarafından dualarla anıldı. Geçtiğimiz yıllarda ismini taşıyan Avni Akyol İlk ve Ortaokul öğrencilerinin de katılımıyla yapılan anma programı bu yıl pandemi nedeniyle okullar açılmayınca sevenleri tarafından yapıldı. Avni Akyol’un şehir mezarlığındaki kabri başında yapılan programa İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Avni Akyol İlkokulu Müdürü Tanju Uraslu, Akyol ailesinin aile dostları ve sevenleri katıldı. Kuranı kerim ile başlayan anma programının sonunda ise merhum bakan Avni Akyol ve şehitler için dua edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Muz ve patates kabuğundan plastik üretiyorlar
Muz ve patates kabuğundan plastik üretiyorlar

Düzce Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:20
Sabah
06:44
Öğle
12:50
İkindi
16:08
Akşam
18:47
Yatsı
20:06

Düzce Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Akçakoca Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Zabıtadan dilenci operasyonu
Zabıtadan dilenci operasyonu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kent Konseyi Başkanı Dilber, hain saldırıyı kınadı
Kent Konseyi Başkanı Dilber, hain saldırıyı kınadı
Öğrencilerin ateşi ölçülüyor servis araçları dezenfekte ediliyor
Öğrencilerin ateşi ölçülüyor servis araçları dezenfekte ediliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.