Eski Bakan Moğultay vefatının 3’üncü yılında kabri başında anıldı

Eski Adalet Bakanı, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 18., 19. ve 20. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay vefatının üçüncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığında bulunan kabri başında anıldı.

Anma törenine Mehmet Moğultay’ın eşi Ayşe Moğultay, oğlu Ulaş Moğultay ve aile üyelerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Hüseyin Aksu, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı İlhan Çelik, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı. Zincirlikuyu Mezarlığındaki kabri başında düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.

Törende konuşan Mehmet Moğultay’ın oğlu Ulaş Moğultay, “Bugün burada babamı aramızdan ayrılışının 3. yılında anıyoruz. Pandemi döneminde burada olan, babamı seven bütün dostlarına teşekkür ederim. Babam İstanbul’a, bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına çok hizmet etmiş ve iz bırakmış, her zaman Atatürk ilkelerine bağlı, çalışkan bir devlet adamıydı. Bulunduğu görevlerde her zaman halkçı ve işçinin yanında oldu ve adaleti savundu. Kendisinden önce halkını düşünürdü. Işıklar içinde uyusun” diye konuştu.