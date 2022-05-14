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Eski bakanlardan Oktay Vural'ın oğlunun nikahında siyasiler şahitlik yaptı

14.05.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oktay Vural'ın oğlu Yavuz Vural'ın nikah şahitleri, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, BBP Genel Başkanı Destici ve eski bakanlardan Abdülkadir Aksu oldu

Eski bakanlardan Oktay Vural'ın oğlu Yavuz Vural'ın nikahında siyasiler şahitlik yaptı.

Eski Ulaştırma Bakanı ve MHP İzmir milletvekili Vural'ın oğlu Yavuz Vural ile Ecem Baygün, İncek Arena'da düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.

Törende, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve eski bakanlardan Abdülkadir Aksu nikah şahitliği yaptı.

Nikahın ardından çifti tebrik eden Akşener, Destici ve Aksu, çifte mutluluklar diledi.

Nikah törenine çiftin yakınları ve davetliler katıldı.

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