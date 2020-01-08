YURTHABER
  4. Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

SİVAS HABERLERİ  | 08.01.2020 20:34 | Son Güncelleme

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde önceki dönem AK Parti’den belediye başkanlığı yapan Yılmaz Navruz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre Yıldızeli’nin önceki dönem Belediye Başkanlığını yapan Yılmaz Navruz, akşam saatlerinde ilçedeki çiftlik evinde kalp krizi geçirdi.

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde önceki dönem AK Parti’den belediye başkanlığı yapan Yılmaz Navruz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Yıldızeli’nin önceki dönem Belediye Başkanlığını yapan Yılmaz Navruz, akşam saatlerinde ilçedeki çiftlik evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan Navruz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Polis olan ve baş komiser olarak emekli olan Navruz, 2014 seçimlerinde MHP’den Yıldızeli Belediye Başkanı seçilmiş ve seçildikten sonra AK Parti’ye geçmişti. Navruz evli ve 4 çocuk babasıydı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Milli Mücadele karargahında tarih dersiMilli Mücadele karargahında tarih dersi
Sarısözen eserleri ile anıldıSarısözen eserleri ile anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Söke Sarıkemer İlk ve Ortaokulunda toplu açılış

Söke Sarıkemer İlk ve Ortaokulunda toplu açılış

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: “Sahamız 15 Ocak’ta oynanacak olan Erzurumspor-Beşiktaş maçı için hazır”

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: “Sahamız 15 Ocak’ta oynanacak olan Erzurumspor-Beşiktaş maçı için hazır”

Sivas Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:43
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:54

Sivas Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Aslan Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Özdal Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Lider Sivasspor, 4 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak

Lider Sivasspor, 4 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak

Sivasspor ile Göztepe 13. randevuda

Sivasspor ile Göztepe 13. randevuda

Sivasspor-Fenerbahçe maçı için ek otobüs seferi

Sivasspor-Fenerbahçe maçı için ek otobüs seferi

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yıldız Dağı'nda Telesiyejde Kurtarma Tatbikatı

Yıldız Dağı'nda Telesiyejde Kurtarma Tatbikatı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.