Eski BDP Adana İl Başkanı'nın "PKK üyeliği"nden yargılanması sürdürüldü

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada, çeşitli nedenlerle ihtilafa düşen vatandaşları resmi kurumlardan uzaklaştırıp sözde "halk mahkemesi"ne yönlendirdiği öne sürülen eski BDP Adana İl Başkanı ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi Uğur B'nin yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 15 yıla kadar, "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılan tutuksuz Uğur B. katılmadı. Sanık avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, ihtilafa düşen vatandaşları resmi kurumlardan uzaklaştırdığını, ortaya çıkan sorunları da sözde "halk mahkemesi" adı altında çözmeye çalıştığını belirterek, Uğur B'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca, sanığın PKK'lı teröristlerin ölüm yıl dönümlerinde düzenlenen mitingleri organize ettiğini, faaliyetlerle ilgili sözde "yetkili kişi" sıfatıyla talimatlar verdiğini, terör örgütünün yayın organlarına bilgi aktardığını, korsan gösterilerde toplanan gruba yönelik konuşma yaptığını ve mitingler düzenlediğini bildirerek, Uğur B'nin "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmasına da karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı ise müvekkili Uğur B'nin tüm basın açıklamalarının parti faaliyetleri kapsamında olduğunu ileri sürerek, "Müvekkilim yasal zeminde faaliyet yürütmüştür. Suçlamaları kabul etmiyoruz. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

