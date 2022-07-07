YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Eski BDP Adana İl Başkanı'nın "PKK üyeliği"nden yargılanması sürdürüldü

Eski BDP Adana İl Başkanı'nın "PKK üyeliği"nden yargılanması sürdürüldü

07.07.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski BDP Adana İl Başkanı'nın "PKK üyeliği"nden yargılanması sürdürüldü

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada, çeşitli nedenlerle ihtilafa düşen vatandaşları resmi kurumlardan uzaklaştırıp sözde "halk mahkemesi"ne yönlendirdiği öne sürülen eski BDP Adana İl Başkanı ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi Uğur B'nin yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 15 yıla kadar, "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılan tutuksuz Uğur B. katılmadı. Sanık avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, ihtilafa düşen vatandaşları resmi kurumlardan uzaklaştırdığını, ortaya çıkan sorunları da sözde "halk mahkemesi" adı altında çözmeye çalıştığını belirterek, Uğur B'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca, sanığın PKK'lı teröristlerin ölüm yıl dönümlerinde düzenlenen mitingleri organize ettiğini, faaliyetlerle ilgili sözde "yetkili kişi" sıfatıyla talimatlar verdiğini, terör örgütünün yayın organlarına bilgi aktardığını, korsan gösterilerde toplanan gruba yönelik konuşma yaptığını ve mitingler düzenlediğini bildirerek, Uğur B'nin "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmasına da karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı ise müvekkili Uğur B'nin tüm basın açıklamalarının parti faaliyetleri kapsamında olduğunu ileri sürerek, "Müvekkilim yasal zeminde faaliyet yürütmüştür. Suçlamaları kabul etmiyoruz. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepkiAdana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki
Başkentte çeşitli suçlara karışan 236 kişi yakalandıBaşkentte çeşitli suçlara karışan 236 kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ta kavgada atılan şişenin göze isabet etmesi kameraya yansıdıKahramanmaraş'ta kavgada atılan şişenin göze isabet etmesi kameraya yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:19
Öğle
12:49
İkindi
16:39
Akşam
20:08
Yatsı
21:45

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Perşembe

Hacettepe Eczanesi
Seyhan
Berfin Eczanesi
Seyhan
Umut Eczanesi
Seyhan
Merve Eczanesi
Seyhan
Fehiman Eczanesi
Seyhan
Uğurlu Eczanesi
Seyhan
Namık Kemal Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

“Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Restoranda cinsel ilişkiye girdiler! Bıraktıkları detay...

Restoranda cinsel ilişkiye girdiler! Bıraktıkları detay...

Seçimi kazanmak istedi! Kumda amuda kalkıp twerk yaptı

Seçimi kazanmak istedi! Kumda amuda kalkıp twerk yaptı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.