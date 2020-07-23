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Eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo resmen Cadiz'de

İSPANYA HABERLERİ  | 23.07.2020 15:48 | Son Güncelleme

Bu sezon La Liga'ya yükselen Cadiz, transfer çalışmalarını kapsamında eski Beşiktaşlı İspanyol golcü Alvaro Negredo'yu kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yıldız forvet ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo resmen Cadiz'de

La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, bir dönem Beşiktaş forması giyen deneyimli futbolcu Alvaro Negredo'yu kadrosuna kattı.

Al Nasr ile 2019-2020 sezonunda 26 maça olan Negredo, 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
34 yaşındaki futbolcu, Ağustos 2017'de geldiği Beşiktaş'tan Eylül 2018'de ayrılmıştı.

Deneyimli futbolcu kariyerinde ayrıca Rayo Vallecano, Real Madrid, Sevilla, Manchester City, Valencia, Middlesbrough ve Al Nasr takımlarında mücadele etti.

(İHA)

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