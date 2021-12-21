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Eski Boydak Holding yöneticisinin eşi FETÖ üyeliğinden yeniden yargılanacak

21.12.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Boydak Holding yöneticisinin eşi FETÖ üyeliğinden yeniden yargılanacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Boydak Holding yöneticisi Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılanacak.

Sanık avukatlarının karara itirazını değerlendiren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, soruşturmanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle bozma kararı vererek, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Boydak, önümüzdeki günlerde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aliye Boydak, 28 Şubat 2018'de görülen karar duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti.

İtiraz sonrası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı hukuka uygun bulmasının ardından sanık avukatları dosyayı Yargıtaya taşımıştı.

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