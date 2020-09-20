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Eski Bursa adım adım ortaya çıkıyor

BURSA HABERLERİ  | 20.09.2020 12:53 | Son Güncelleme

Bursa’nın ilk yerleşim yeri olan Hisar’da Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Yaşayan Tarih Hisar İçi Projesi” ile tarihi şehir adım adım ortaya çıkıyor.

Bursa’nın ilk yerleşim yeri olan Hisar’da Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Yaşayan Tarih Hisar İçi Projesi” ile tarihi şehir adım adım ortaya çıkıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptıkları çalışmalarla evlerinden pınarların geçtiği, bahçelerinde meyve ve sebzelerin yetiştiği eski Bursa’nın yeniden gün yüzüne çıktığını belirtti.
Bursa’nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar İçi’ndeki tarihi doku, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. Eski Bursa’nın yeniden cazibe merkezi olmasını sağlayacak Tarihi Hisar Bölgesi Yenileme Projesi’ kapsamında Oruçbey Caddesi’ndeki 28 binanın cephe sağlıklaştırma çalışması tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde Oruçbey Caddesi’nin açılışını gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, bölgedeki çalışmalarını arkeolojik kazı alanı ve Filiboz Mescidi çevresinde yoğunlaştırdı.
Osmanlı’nın 1326 yılında fethettiği Hisar’daki restorasyon çalışmalarını “Yaşayan Tarih Hisar İçi” başlığı altında yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bağrında köklü bir tarih barındıran Hisar bölgesi şehrimizin adeta kültür ve medeniyet ziyneti. Biz de Osmangazi Belediyesi olarak, bu büyük değerimizi yeniden ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Salgın süreci öncesinde bölgeyi araştırma çalışmalarımız kapsamında burada yaşayan kişiler, mimarlar ve akademisyenler ile buluşmalar gerçekleştirdik. Hisar’ın eski ve bugünkü halini ele aldık. Bu bölgeyle ilgili eski dönemlere ait en ufak detayları dahi kayıtlarımıza aldık” dedi.
Hisar’da 11 yıldır önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Dündar, “Osmangazi Çıkmazı, Kale Sokak, Üftade Camii çevre düzenlemesi, Kavaklı Caddesi, Oruçbey Caddesi, arkeolojik kazı sahası, Filiboz Mescidi civarında önemli çalışmalar yaptık. Oruçbey Caddesi’nin açılışını gerçekleştirdik. Şimdi hedefimiz, arkeolojik kazı sahasını açık hava müzesi haline getirmek. Hemen yanında bulunan Filiboz Mescidi de tarihte olduğu haliyle yeniden ayağa kalkacak. Yaşayan Tarih Hisar İçi Projesi, tek tek hayata geçiyor" dedi.
Eski Bursa’nın mimari yapısı ve sosyal hayatının bugüne yansıyacağını anlatan Dündar, “Uludağ’dan getirilen sular evden eve aktarılarak hemen herkesin istifade edeceği şekilde dağıtılırmış. O dönem evlerin bahçelerinde su hazneleri bulunmaktaydı. Dağdan gelen su, yukarıda yer alan evin haznesini doldurduktan sonra haznenin üst kısmında yapılan bir giderle künkler aracılığıyla bir sonraki eve yönlendirilmekte böylece su evden eve dolaşarak bütün mahalleye ulaştırılmaktaydı. İşte evlerinden pınarlar geçen, bahçelerinde bostan yetiştirilen Hisar, yeniden gün yüzüne çıkıyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde görmüş olduğumuz sanal ortamı Hisar’da yaşayacağız” diye konuştu.

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