Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım vefat etti

Eski CHP Genel Başkan Yardımcılarından Emel Yıldırım (62) yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım bugün evinde fenalaştı.

Hastaneye kaldırılmak istenen Yıldırım yolda hayatını kaybetti.

Emel Yıldırım'ın cenazesi yarın Karşıyaka'daki Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.



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