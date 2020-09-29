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Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Afyonkarahisar'ı ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 29.09.2020 20:02 | Son Güncelleme

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Afyonkarahisar'ı ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Afyonkarahisar'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret etti.

İnce, Anıtpark'ta bulunan Utku Anıtı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada pandemiden öncesi ile sonrası diye bir durumun olduğunu söyledi.

"Bu salgınla birlikte her şey değişti" diyen İnce, şöyle konuştu:

"Sağlıkta artık tedaviden ziyade korunma öne çıktı. Eğitim uzaktan, ticaret internet üzerinden olmaya başladı. Aklınıza ne geliyorsa her şey. Televizyon kanalları çok fazla izlenmez oldu. Gazeteler internet üzerinden okunur oldu. Siyaset de bundan nasibini alacak tabi ki. Siyasette önceden şöyle yapıyorduk, bir araya geliyorduk. Önceden duyuru yapıyorduk. Partiye, örgütlere, medyaya şu gün şu saatte, şurada miting yapacağız diyorduk. Millet oraya toplanıyordu. Siyasetçi de gelip oraya konuşmasını yapıyordu. Artık bu yeni durumda bu mümkün değil. İnsanları bir araya toplayıp, toplu mekanda onlara konuşmak yerine artık siyasetçi onların tek tek ayağına gidecek. Biz de bunu yapıyoruz. Şehrin en işlek caddesine giriyoruz, orada esnafı dolaşıyoruz. 81 vilayeti bu şekilde gezip, sokakta insanlarla dertleşiyoruz, basınla bilgilerimizi paylaşıyoruz."

İnce, Türkiye'de gerçekten yerli siyasetçilere ihtiyaç duyulduğunu ve ülkenin barışmaya ve üretim ekonomisini kurmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Liyakatin öncelikli olduğu şeffaf bir kamu yönetiminin önemine dikkat çeken İnce, "Türkiye’de insanların yüzlerinin gülmesi lazım. OECD ülkeleri arasında 15 yaşında çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada en mutsuz çocuklar bizim çocuklarımız. Bizim ülkemizin çocuklarına güzel hayaller kurdurmamız lazım. Ben onların bir fizik öğretmeni ağabeyleri olarak onlara diyorum ki; çocuklar moralinizi bozmayın, size güzel hayaller kurduracağız." diye konuştu.

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