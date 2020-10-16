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Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Bayburt'ta

BAYBURT HABERLERİ  | 16.10.2020 13:08 | Son Güncelleme

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Bayburt'ta

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Bayburt'ta esnaf ziyaretinde bulundu.

4 Eylül’de Sivas'ta başlattığı "Bin Günde Memlekete Hareketi" programı kapsamında Bayburt'a gelen İnce, Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, Memleket Hareketi olarak Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını söyledi.

Türk lirasının yıl başından itibaren yüzde 35 değer kaybettiğini öne süren İnce, "Bu derin bir yoksullaşma demektir. Bayburt'ta tabii bundan nasibini alıyor. 2 bin 237 lira kişi başına olan gelir. Bu büyük bir yoksulluk demektir. Ve bu bölgede hayvancılığı geliştirmiyorlar. İş sahaları gelişmiyor." dedi.

Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren İnce, ardından otobüsle caddedeki vatandaşları selamladı.

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