Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Kocaeli'de açıklamalarda bulundu:

KOCAELİ (AA) - Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, gazeteci Bekir Coşkun'un cenaze töreninin ardından CHP'nin internet sitesinde yayınlanan fotoğrafa ilişkin, "Fotoğrafta bile beni kesen, acaba Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde bana oy vermiş midir, çok merak ediyorum." dedi.

Sivas'tan 4 Eylül'de başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, Başiskele ilçesinde bir restoranda basın mensuplarıyla buluştu. İnce, bir gazetecinin, "İYİ Parti'yi ve CHP'yi birileri karıştırmak mı istiyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İYİ Parti için bir şey diyemem. Başka bir parti hakkında konuşmam şık olmaz, doğru olmaz. Onu da İYİ Parti'lilere sorarsınız. CHP'ye gelince, bir yetkili çıktı 'Ben Atatürk demem, Gazi Mustafa Kemal derim.' dedi. Bunu kim söyletti? Kendisi söyledi. Azerbaycan konusunda çok çelişkili açıklamalar yapıldı. Kim söyledi bunu? Partinin yetkilileri söyledi. En son değerli bir gazeteci ağabeyimizin cenazesine gittik. Sayın Genel Başkan'la yan yanayız. CHP'nin internet sitesinden fotoğraf yayınlıyorsun, cumhurbaşkanı adayı olmuş, 5 dönem milletvekilliği yapmış, gençlik kollarından bu yana hizmet etmiş adamın fotoğrafını kesiyorsun. Bunu sen yapıyorsun, kendini tartıştırıyorsun. Yani fotoğrafta bile beni kesen, acaba cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş midir, çok merak ediyorum. Yani böyle bir anlayış acaba cumhurbaşkanlığı seçim gecesinde kazanmamı istemiş midir, fotoğrafı kesen kişi oy vermiş midir, hangi yalanları uydurmuştur acaba? O fotoğrafı kesen, talimatı veren kişilere teşekkür ediyorum. Neden biliyor musunuz? Partide bölücünün kim olduğunu gösterdikleri için. Kimmiş bölücü? Bizim bir şey yaptığımız yok. Biz memleket hareketinin evlatları olarak bu toprağın insanları olarak karış karış Türkiye'yi dolaşıyoruz."